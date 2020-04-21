ВООЗ закликала не послаблювати карантин [ Редактировать ]
У світі на коронавірус захворіли вже два з половиною мільйони людей. Померли понад 170 тисяч. Найбільше інфікованих у США - майже 800 тисяч, в Іспанії більш як 200 тисяч. Далі йдуть Італія, Франція та Німеччина.
Попри загрозливі цифри, чимало європейських країн почали послаблювати карантин. Всесвітня Організація Охорони Здоров'я уже виступила проти цього - через ймовірність нового спалаху епідемії.
Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ:
Раніше ми попередньо обговорювали чинники, на які слід зважати країнам, котрі вирішили скасувати карантинні обмеження. Однак ми ще раз хочемо наголосити: послаблення заходів - це ще не кінець поширення вірусу в певній країні. Щоб повністю подолати епідемію, потрібні постійні зусилля з боку людей і державних урядів.
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