У світі на коронавірус захворіли вже два з половиною мільйони людей. Померли понад 170 тисяч. Найбільше інфікованих у США - майже 800 тисяч, в Іспанії більш як 200 тисяч. Далі йдуть Італія, Франція та Німеччина.

Попри загрозливі цифри, чимало європейських країн почали послаблювати карантин. Всесвітня Організація Охорони Здоров'я уже виступила проти цього - через ймовірність нового спалаху епідемії.

Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ: