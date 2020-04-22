В Україні вистачає тестів на коронавірус - МОЗ [ Редактировать ]
Карантин в Україні планують продовжити до 12 травня. Відповідну постанову Міністерство охорони здоров'я сьогодні має винести на розгляд Кабміну. Засідання почнеться за годину, а о другій запланований брифінг урядовців. Cтаном на ранок, в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусу.
За минулу добу медики зареєстрували 467 нових пацієнтів. Від початку спалаху інфекції одужали 424 людини, 174 померли. Найбільше хворих на Буковині: більше тисячі осіб. Майже тисяча у Києві, понад п'ятсот на Прикарпатті. В МОЗі запевняють: усі лабораторні центри країни, де проводять аналізи, забезпечені відповідними тест-системами та реагентами.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
В лабораторних центрах МОЗ в наявності знаходиться 175 тисяч ампіфікацій ПЛР. Також більше 388 тис тест-систем для екстракції. Всі ці центри перебувають у підпорядкуванні МОЗ. Вони всі забезпечені в повному обсязі. Якщо відбувається десь нестача, або ми бачимо, що залишки тест-систем почали суттєво зменшуватись - ми одразу привозимо в той лабораторний центр, який потребує.
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