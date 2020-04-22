Карантин в Україні планують продовжити до 12 травня. Відповідну постанову Міністерство охорони здоров'я сьогодні має винести на розгляд Кабміну. Засідання почнеться за годину, а о другій запланований брифінг урядовців. Cтаном на ранок, в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусу.

За минулу добу медики зареєстрували 467 нових пацієнтів. Від початку спалаху інфекції одужали 424 людини, 174 померли. Найбільше хворих на Буковині: більше тисячі осіб. Майже тисяча у Києві, понад п'ятсот на Прикарпатті. В МОЗі запевняють: усі лабораторні центри країни, де проводять аналізи, забезпечені відповідними тест-системами та реагентами.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: