В Італії за добу коронавірус здолали три тисячі людей [ Редактировать ]
Загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила два з половиною мільйони людей. Померли 180 тисяч, одужали майже 700 тисяч осіб. Найбільше заражених у США - понад 800 тисяч. В Іспанії 204 тисячі.
Позитивна тенденція спостерігається в Італії - за останню добу хворобу здолали майже 3 тисячі пацієнтів. Із Франції теж обнадійливі новини. Там 13 день поспіль число інфікованих коронавірусом знижується.
по теме
В Італії за добу коронавірус здолали три тисячі людей
Померли 180 тисяч, одужали майже 700 тисяч осіб. Найбільше заражених у США - понад 800 тисяч. В Іспанії 204 тисячі.
Єврокомісія затвердила стратегію виходу із карантину
Данія скасувала карантин для молодших школярів та першою у Європі відкрила школи. Послаблюють обмеження і в низці інших країн, а Єврокомісія оприлюднила стратегію для членів Євросоюзу, як саме знімати обмеження
Пандемія коронавірусу: Італія та Австрія послаблюють карантин
Вслід за Іспанією карантин пом'якшують в Італії, Австрії та Данії,- попри застереження від Всесвітньої організації охорони здоров'я
Італія поступово долає епідемію коронавірусу
В Італії число померлих поступово зменшується уже протягом кількох днів. Подолали епідемію у Південній Кореї. Там 25 нових випадків зараження, це на 8 менше, ніж попереднього дня.
Допомога у боротьбі із коронавірусом: літак МВС України доправить в Італію санітайзери
Чергова допомога італійцям у боротьбі із коронавірусом. Сьогодні о сьомій ранку із київського аеропорту Жуляни до Риму вилетів літак із санітайзерами