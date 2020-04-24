Оксана Мовчан, т.в.о. Голови НСЗУ

Якщо говорити про цей рік та можливе недофінансування медзакладів після старту другого етапу медреформи, про яке казав очільник МОЗ Степанов, то яким є розмір цієї проблеми у грошах? Якої суми може не вистачити лікарням по всій Україні для нормального функціонування?

Фінансування медицини цього року збільшено на 20%. Національна служба здоров’я розподілила кошти між закладами. Порівняно з минулим роком фінансування підвищилось. Заклади, які опинилися в дефіциті, не відповідають вимогам закупівель. Від цих установ гроші перерозподілилися між закладами, які мають обладнання та кадри.

Що робити вже зараз тим медзакладам, де проблеми вже критичні? Ось, наприклад, керівниця однієї з лікарень Дніпра навіть голодування оголосила - на підтримку лікарів та протестуючи проти недофінансування. Чи можете ви як голова Нацслужби здоров’я вже зараз допомагати таким лікарням?