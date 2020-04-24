Нова медична реформа: Оксана Мовчан розповіла про вплив змін на медицину [ Редактировать ]
Оксана Мовчан, т.в.о. Голови НСЗУ
Якщо говорити про цей рік та можливе недофінансування медзакладів після старту другого етапу медреформи, про яке казав очільник МОЗ Степанов, то яким є розмір цієї проблеми у грошах? Якої суми може не вистачити лікарням по всій Україні для нормального функціонування?
Фінансування медицини цього року збільшено на 20%. Національна служба здоров’я розподілила кошти між закладами. Порівняно з минулим роком фінансування підвищилось. Заклади, які опинилися в дефіциті, не відповідають вимогам закупівель. Від цих установ гроші перерозподілилися між закладами, які мають обладнання та кадри.
Що робити вже зараз тим медзакладам, де проблеми вже критичні? Ось, наприклад, керівниця однієї з лікарень Дніпра навіть голодування оголосила - на підтримку лікарів та протестуючи проти недофінансування. Чи можете ви як голова Нацслужби здоров’я вже зараз допомагати таким лікарням?
Національна служба здоров’я здійснює контрактування закладів відповідно до вимог МОЗ. Власники закладів охорони здоров’я зменшили їх фінансування у порівнянні з 2019 роком. Заклад у Дніпропетровській області отримав фінансування на два пакети реабілітації, але їм відмовили у другому пакеті через невідповідність вимогам МОЗ.
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