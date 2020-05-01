Депутати все ж ліквідували проблему 16 тисяч поправок до банківського законопроекту, який від України вимагає МВФ. І зробили це швидко.

Однак і це не обійшлося без скандалу. Уявіть собі: спікера Дмитра Разумкова звинуватили у некоректній поведінці! Мабуть такого ще не було у цьому парламенті. Усі подробиці - далі - в сюжеті Катерини Лисенко.

"Вдягніть будь ласка маски, хто їх не має - можете йти погуляти".

Із такими закликом та Годинною затримкою - починається позачергове засідання Ради. Обранці мобілізувалися і проголосували низку постанов. Серед перших - засудження агресії РФ щодо України.

Ахтем Чийгоз, народний депутат, Європейська солідарність:

Сподіваюсь, що ця постанова буде початком активної діяльності парламенту України на міжнародних майданчиках, де, на жаль, відсутня якась платформа для обговорення деокупації Криму.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

От я прям зараз уявляю собі європейських парламентарів, які кожен день борються з коронавірусом, і невже в цьому залі хтось думає, що вони з таким нетерпінням чекають цієї постанови, в умовах, коли кожна країна бореться сама за себе, бореться за те, щоб подолати епідемію.

Та документ проголосували. Також із максимальною підтримкою обранці продовжили роботу парламентської тимчасової слідчої комісії, яка з'ясовує обставини вибухів на військових складах, зокрема, у Балаклії. Мовляв, зараз у нардепів дві протилежні версії причин.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу":

Експертиза харківського інституту, вони прийшли до висновку, що це були снаряди, які були закладені на самій території арсеналу. Як тільки такий висновок отримали - дуже швидко всіх людей, почали на них тиснути, і перекинули на іншу експертизу, в Київ, яка прийшла до висновку про беспілотник.

Встигли нардепи навіть про вибори подумати. І без зайвих обговорень у першому читанні ухвалити законопроект, який у дев'ять разів зменшує застави для партій та кандидатів у мери на місцевих виборах.

Та все ж головна мета засідання наблизитися до банківського законопроекту. До нього аж 16 тисяч поправок, аби їх оминути нардепи навіть змінили регламент - ввели обмеження для депутатів, аби ті не завалювали документ зауваженням. Тепер, аби цей ліміт на спам запрацював - треба застосувати спеціальну процедуру.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Для того, щоб ми не витрачали рік роботи парламенту - на те, щоб розглядати по суті схожі правки, для того, щоб ми вже в травні могли розблокувати нашу міжнародну підтримку, щоб ми нарешті прийняли цей законопроект про банки.

І наче всі у залі згодні, та Раду блокують. Депутати з "Європейської солідарності" обурились через зауваження, що їм зробив спікер.

Дмитро Разумков, голова Верховної ради України:

"Ей" - це не парламентський виступ, Олексій олексійович Гончаренко, якщо у вас є питання обговорення - ви можете про це сказати.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Ви нас посадили туди на гальорку, і звідти вам нас погано видно і чутно, і тому нам доводиться звертати увагу на себе.

І зрештою, йти б далі, та Європейська солідарність - пішла до трибуни.

Та протест тривав недовго. За лічені хвилини всі розійшлись, а Рада ухвалила спеціальну процедуру для розгляду банківського законопроекту.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Дві доби дається на подачу правок від депутатських фракцій та груп та позафракційних депутатів до комітету. І до двох діб дається комітету для того, щоб звести цю так звану особливу таблицю, яка буде після цього розглядатися в залі. В таблицю включаються п'ять правок від кожної фракції і депутатської групи, одна правка від депутатів позафракційних, і всі правки, які були враховані комітетом.

Виктор Медведчук, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

С таким упорством, как нынешняя власть пытается любой ценой, несмотря ни на что, получить вот этот транш МВФ. Причем непонятно какой - два миллиарда, четыре или шесть. Вы же понимаете, что будет открыта новая программа, и какой транш мы сумеем получить мы не знаем, но в данный момент пытаются принять закон о банковской деятельности. Если мы будем продолжать потакать западным фондам, международным корпорациям в вопросах развития экономики, то мы провалимся полностью.

Утім, коли візьмуться за "банківський законопроект" у більшості не кажуть.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

К сожалению, произошло абсолютно бесполезное заседание парламента, поскольку единственный содержательный вопрос касался банковского закона, так называемого - антиприватовского. Все остальное не имело ничего общего с тем, что нужно стране и обществу. А это - повышение социальных стандартов, это изменение структуры экономики, изменение экономической политики, ничего из этих вопросов не рассматривалось. "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагала рассмотреть постановление о праздновании 9 мая, но большинство из слуги народа также заблокировали этот вопрос. Поэтому, могу сказать - что повестка Верховной Рады абсолютно не соответствует тому, что нужно государству и обществу.

Та швидше за все, наступне засідання парламенту буде присвячене не економічним викликам, а саме банківському законопроекту.