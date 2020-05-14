Чекати чи купувати? Навколо ринку нерухомості вже кілька місяців точаться дискусії. Експерти прогнозують обвал, а українці - боячись втратити гроші, повертають інвестиції, вкладені в будівництво.

Яка ж насправді ситуація на ринку нерухомості? Скільки сьогодні коштує житло, та як убезпечити свої вклади?

Квадратний метр квартири у цьому будинку коштує від двох тисяч доларів. Іще на початку року охочих придбати тут житло було вдосталь. Але сьогодні квартири майже ніхто не купує.

Те, що ринок нерухомості завмер і вимушено знижує ціни - обговорюють уже давно. Але забудовники не панікують. Власники будівельних проектів кажуть, що зниження активності покупців - очікувана реакція в умовах надзвичайної ситуації.

Олексій Коваль, економіст, керівник проекту Perfect Group:

Попит почав знижуватись з перших тижнів березня. А потім потроху почав відновлюватись. І зараз в останні тижні квітня він був на докарантинному рівні. Попит є. А от чи купують українці - це вже друге питання. Вони цікавляться, підбирають житло. Але придбання відкладають на післякарантинний період. Зараз поки така тенденція продовжується. Але я знаю, що багато забудовників просто відкладають підвищення ціни до завершення карантину.

За словами експерта, знижки наразі стосуються лише житла комфорт-класу. До того ж, не багато забудовників, готові віддати квартири практично задарма. Поготів не стосуються знижки преміум та бізнес-сегменту. Середня вартість метра елітної нерухомості починається від 2 тисяч доларів. А для найекономніших покупців існують і смарт-квартири. Однокімнатну в цьому сегменті можна придбати усього за 20 тисяч доларів. Чи є перспективи на ринку нерухомості при такій динаміці - розповів економіст.

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст:

Цей попит повернеться. Але тоді, коли люди будуть бачити передбачені кроки уряду щодо економіки. Тому що ніхто не розуміє - чи буде 2 хвиля карантину восени, чи ні. Відновлення ринку нерухомості та суттєве пожвавлення про яке ми зможемо говорити відбудеться в кінці 21-22 року. Раніше я не чекаю. Люди ужимаються, всі ужимаються. Великі країни теж так роблять. Лякає непередбачуваність.

Аналітики нагадують, що більшість забудовників в країні працюють за принципом піраміди. Тобто, гроші від угоди з клієнтами - одразу ж пускають в обіг. Відповідно, в умовах кризи такі компанії не мають жодних гарантій. Завдяки цій схемі, будівництва можуть простоювати роками. Аби не потрапити на забудовника-одноденку - радять дотримуватись кількох правил.

Олексій Коваль, економіст, керівник проекту Perfect Group:

Потрібно дивитися на бренд. Скільки часу компанія на ринку. Як виконує свої зобов'язання. Чи вводить експлуатацію будинки вчасно. Майже 10% ринку вводить вчасно, це не велика частина. І я би радив дивитися саме на динаміку будівництва. Якщо ви бачите, що крани працюють, а бетон завозиться, виконуються темпи - такому забудовнику слід довіряти.

Українці ж, які мають справу із вторинним ринком запевняють: зараз - найкращий час для придбання нерухомості. І найгірший для її продажу.

Олексій житель Києва, бізнесмен:

Бизнес остановился. И не понятные темпы развития в стране. Рынка недвижимости в том числе. Это возможность психологического давления на продавца. И если продавец имеет острую необходимость - он идет на уступки. Недавно продавал квартиру в очень хорошем доме, на Оболони. До 20% снизили цену от уже сниженной цены.

Формує цінову політику і курс гривні по відношенню до долара. А національна валюта останнім часом укріпилась. Тож, за словами економістів, ринок нерухомості переживає не найкращі часи, але це іще не означає занепад.

До того ж, не лише негативні наслідки залишить по собі карантин. Експерти запевняють: ринок нерухомості уже випробовує на собі діджиталізацію. Забудовники створюють супермаркети нерухомості, де завдяки 3D графіці клієнти зможуть обрати собі житло, підписати договір або ж придбати нерухомість онлайн.