Хто і чому наважився на такий крок?

Рівне може залишитися без міжнародного аеропорту. Там вже виставили на продаж частину майна. Йдеться про гаражний комплекс та автомобільну стоянку. Хто і чому наважився на такий крок? Сніжана Сидорук розкаже.

Гаражі і технічний будинок двоповерховий, площею тисяча чотириста квадратних метрів. Ці торги пройдуть 3 червня. Також ця площадка, на якій находилась наша техніка до оренди. Виставлена на 25 травня.

Про те, що майно міжнародного аеропорту "Рівне" продають, його директор каже: "довідався з інтернету". На сайті української універсальної біржі за лоти просять два з половиною мільйони гривень. Продають бокси, в яких на аеродромі планували зберігати техніку.

Ігор Насинюк, директор ОКП "Міжнародний аеропорт "Рівне".

У нас зараз заключений договір із прибалтійською компанією на постачання аеродромної техніки - джипи, УВЗ, тягача, воділ разних там, туалет-сервіса, які мають зберігатися в критому приміщенні. Але як такових приміщень в нас більш немає, як оцей гараж.

Майно аеропорту виставила на продаж виконавча служба. Через борги. Державні виконавці підрахували - податковій та пенсійному фонду летовище не перерахувало понад 15 мільйонів гривень.

Юрій Соценко, заступник керівника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Львів):

Державними виконавцями було описано майно, проведено оцінку і в результаті чого майно передано на реалізацію. Зведене виконавче провадження перебуває на виконанні з 05 квітня 2005 року. Ці об'єкти були описані у 2018 році.

Летовище - стратегічний об'єкт. Продавати його майно державні виконавці не мали права, - вважає керівник підприємства. І вже подав до суду позов, щоб оскаржити такі дії та врятувати аеропорт.

Ігор Насинюк, директор ОКП "Міжнародний аеропорт "Рівне":

У нас є державний акт, якого не було з 2001 року після розподілу авіакомпаній. Є цілісний майновий комплекс із землею, зі всім. Якщо тільки продасться частину цього об'єкту - розривається державний акт.

Нині летовище на карантині. Торік воно обслужило більш як 11 тисяч пасажирів. Однак на туристах заробили лише 800 тисяч гривень - цього вистачало, щоб частково виплатити зарплату працівникам. Нині підприємство заборгувало їм понад два мільйони гривень.

Володимир Коротчук, інспектор авіаційної безпеки ОКП "Міжнародний аеропорт "Рівне":

Вже з січня місяця не отримуємо жодної зарплати. Люди добираються хто чим може, маршрутки не ходять. Не знаю - така ситуація критична.

Міжнародний аеропорт "Рівне" є власністю обласної ради. Там запевняють - продавати майно летовища шматками не дозволять. Хочуть зберегти його для повноцінного інвестора. І вже звернулися до СБУ та прокуратури.

Олександр Данильчук, голова Рівненської обласної ради:

Ми не можемо з обласного бюджету утримувати аеропорт. Ну в нас нема такої можливості. Все ж таки, ми повинні все зробить для того, щоб його віддати або в концесію, або продати нормальному інвестору.

Рівненському летовищу понад 70 років. Але його злітні смуги - одні з кращих в Західній Україні.

Ігор Сєрих, менеджер зовнішньо-економічної діяльності ОКП "Міжнародний аеропорт "Рівне":

Найближчий аеропорт - це Львів. Наступний - це Жуляни. Спілкуємось постійно з авіакомпаніями "Рінейр", "Візейр", які в принципі зацікавлені в розвитку нашого аеропорту, щоб подальші плани в перспективі самим літати від нас. У нас інфраструктура задовільна, але не вистачає обладнання для прийняття їхніх літаків типу "Боїнг"-737 і "Аеробус" А-321.

Аеропорт "Рівне" свого часу відвідали всі українські президенти. І всі вони обіцяли підтримувати та розвивати підприємство. Але влада змінюється, а рівненське летовище так і залишається у зоні турбулентності.