В Україні 51 немовля, народжене від сурогатних матерів, чекають возз'єднання з рідними батьками. Однак, через карантин цей процес затягується. По-перше, кордон на замку, по-друге - недосконале законодавство. Сім іспанських пар уже звернулися до Європарламенту з проханням допомогти забрати новонароджених з України. Ксенія Барвіненко продовжить.

Майже пів сотні немовлят в одній кімнаті київського готелю чекають на своїх батьків. Усі - народжені від сурогатних матерів. Їхні батьки - громадяни ледь не з усього світу: США, ЄС, Китай. Через карантин забрати немовлят не можуть. Доглядає малечу персонал клініки сурогатного материнства.

"У цій ситуації мені до болю шкода цих немовлят. Покинуті, без справжніх матерів. Як їх врятувати, як знайти їм справжніх батьків... ".

"Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати. Наголошую, сурогатне материнство в Україні - проблема, яка потребує комплексного та негайного реагування".

Це реакція обмудсмена з прав людини Людмили Денисової. Вона закликала удосконалити законодаство, аби діти в Україні не ставали об'єктом торгівлі.

Михайло Ілляшев, адвокат, керуючий партнер "Ілляшев і партнери":

В Україні діже ліберальне законодавство стосовно цього але з одного боку це виглядає погано для суспільства, що багато дітей в одному приміщенні, а для когось це благо оскільки батьки можуть отримати дитину яку вони так би не могли отримати.

А ось і готель, в якому перебувають малюки. Напередодні сюди навідалися правозахисники, аби перевірити умови в яких живуть немовлята. Тож і ми хочемо дізнатися, як почувається малеча.

Лише за дві години до нас вийшов директор клініки. Розповідає, стали заручниками ситуації, коли без спецдозволу біологічні батьки з-за кордону не можуть потрапити до України.

Альберт Точиловський, керівник клініки сурогатного материнства:

Многие страны отрегагировали быстро и написали просьбу - американцы, шведы, Кипр быстро написали просьбы за своих родителей впустить. Посольство Испании нам вообще сказали, что им все равно наши проблемы маленькие, никто не стал замечать, но когда мы закричали - на нас обратили внимание.

В офісі уповноваженого з прав людини вже розробили механізм, як найшвидше об'єднати дітлахів з батьками.

Людмила Денисова, уповноважена ВРУ з прав людини:

Загалом в Україні понад 100 дітей чекають своїх батьків в різних медзаклаздах репродуктивної медицини якщо карантин буде продовжено, то таких дітей може бути вже не сотні, а майже тисяча.

Скільки ще діти пробудуть в готелі - невідомо. Через прогалини в законодавстві та карантинні обмеження це може затягнутися на місяці.