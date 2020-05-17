За час жорсткого карантину в Німеччині з'явилися кілька тисяч нових лікарняних місць

В очікуванні другої хвилі. В Німеччині проводять мільйон тестів на коронавірус щотижня. Зараз лікарні в країні напівпорожні. З першим викликом пандемії там впоралися. Але не заспокоюються. Що роблять, аби друга хвиля не стала дев'ятим валом - розкаже Тетяна Логунова.

Німці лікують і … масово тестують. На коронавірус лабораторно перевірили вже більше як два з половиною мільйони людей. Але плани амбітніші - по мільйону щотижня.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Ресурси наших лабораторій дозволяють наразі проводити мільйон тестів на тиждень. І ми повинні їх використовувати, щоб перевірити якомога більше людей. Передусім, персонал і пацієнтів лікарень і будинків для літніх.

У мільйонах і тести на антитіла. Їх Німеччина закупила у швейцарських компаній. Проводити перевірки почнуть уже цього тижня. Їх мета - зрозуміти, скільки людей уже перенесли недугу без симптомів. І на основі цих даних зробити перші прогнози щодо колективного імунітету.

Фабріціо Еспозіто, провідний лікар-реаніматолог клініки Берліна:

Ми не знаємо, як розгортатиметься ситуація. Ще зарано говорити "ми впоралися". Радію, що політики вживають заходів і перестраховуються. Адже якщо друга хвиля буде сильнішою, думаю, нам будуть непереливки.

Першу хвилю пандемії німецька система охорони здоров'я витримала. Усі шпиталі країни відмовилися від планових операцій і максимально звільнили місця для прийому хворих на коронавірус. Ресурсів більше ніж достатньо. У Німеччині вільні 150 тисяч лікарняних ліжок, 13 тисяч із них - у відділеннях інтенсивної терапії.

Без зайвих бутафорій і майже без журналістів - у Берліні відкривають нову лікарню. Госпіталь на тисячу пацієнтів звели за місяць на території столичного виставкового центру. Це резервний медзаклад винятково для хворих на коронавірус.

Ділек Калайчі, сенатор Берліна з питань охорони здоров'я:

Це не лазарет і не традиційна лікарня. Нам вдалося поєднати дві вимоги: швидке будівництво і висока якість надання медичних послуг. Тут дотримані всі стандарти, адже у шпиталі лікуватимуть інфекційних хворих.

Усі ліжка порожні. Пацієнти тут з'являться лише в разі, якщо з напливом хворих не впораються інші лікарні Берліна. До другої хвилі готуються. За час жорсткого карантину в Німеччині з'явилися кілька тисяч нових лікарняних місць, оснащених апаратами штучної вентиляції легенів. Усі вільні ліжка, щодня заносять у спеціальний онлайн-реєстр, доступ до якого мають як медики, так і пацієнти.