Співробітники театрів по всій Україні вже понад два місяці без зарплати. Актори занепокоєні, адже їхні заощадження вже закінчуються, і духовний голод ризикує ось-ось перерости у фізичний.

Як виживають українські театри під час карантину? Та чи повернуть людям гроші за квитки на скасовані вистави? Дізнавалася Катерина Сривкова.

Замість овацій - цілковита тиша і порожній зал.

Конечно, изменилось все. Имеем - не ценим.

У театрі Любові Титаренко за два з половиною місяці карантину - скасовано понад 90 вистав. Уперше за цей час колектив зібрався на нарешті дозволену репетицію. Так відбувається перше читання п'єси Даріо Фо "Вільна пара".

Любов Титаренко, акторка, художній керівник театру "Браво":

Актеры - те же дети. Они больше всех сейчас страдают. Потому что мы привыкли нести добро, привыкли обниматься, целовать всех, получать какое-то признание. Сегодня они лишены этого.

Валерій не втрачає оптимізму. Чоловік усе життя на сцені, тож і під час карантину не зміг жити без театру. Працював "майстром на всі руки".

Валерій Антонюк, актор театру "Браво":

Дежурные у нас живут за городом, понимаете. Сейчас, в связи с транспортом, они не могут добраться к своей работе. И потому я здесь и дежурный - я здесь и актер, я здесь кто угодно. Я могу выйти, порепетировать сам: пусть, с пустым залом - не важно. Но это я, у меня есть сцена.

Засумувала за сценою і Юлія. Дівчина орендує квартиру, тож два місяці без зарплати далися непросто. Каже: намагалася знайти підробіток, але марно. Адже нині багато людей лишилися без роботи.

Юлія Ковнеристова, акторка театру та кіно:

Репетиційні загалом не дуже багато оплачуються, тому вихід на сцену - це твоя заробітна платня. Чим більше ти виходиш, тим більше ти заробляєш. Немає грошей навіть на те, щоб доїхати до театру. Немає транспорту! На громадському транспорті якось можна було б дістатися, але власного немає.

У Національному театрі імені Івана Франка ситуація не краща. Цьогоріч в закладу - сторічний ювілей. Планували провести міжнародний фестиваль, ювілейні вистави, вечори та гастролі. Усе скасували. До того ж, глядачі закупили квитків наперед на 4 місяці. Повернути ці кошти їм не можуть, втім, обіцяють: оплачені вистави гостям покажуть.

Михайло Захаревич, народний артист України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка:

Згідно з чинним законодавством, з цих коштів, які надійшли за квитки, ще не відпрацьовані, ми вже сплатили податки. І це сума немала. Це сума понад 600 тисяч. Ми їх переносимо весь час, але ми обов'язково їх відпрацюємо. Зі свого боку, що могли - ми робили. Ми показали наші записані вистави.

У Києві вже розробляють заходи безпеки для перших показів. Втім, коли саме повноцінно запрацюють театри - поки що не кажуть.

Володимир Бондаренко, радник київського міського голови:

Ми вже розуміємо, що це буде точно масковий режим, це стовідсотково. Зрозуміло, що буде обробка рук. На першому етапі принаймні запуску ми можемо говорити, що заповненість залів буде десь 60-70 відсотків, не більше. Я точно не бачу перспектив відновлення їх діяльності з глядачами до початку червня.

Натомість у театрах запевняють: готові відновити вистави хоч завтра.