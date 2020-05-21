У Болівії заарештували міністра охорони здоров'я [ Редактировать ]
У Болівії заарештували міністра охорони здоров'я за оборудки під час закупівлі апаратів ШВЛ. Марсело Навахаса та ще двох високопосадовців МОЗ взяли під варту після того, як з'ясувалося, що придбані урядом пристрої - не можна використовувати у реанімаціях, а їхня ціна - майже вчетверо завищена.
Після цього скандалу президент країни пообіцяв проводити медичні закупівлі після громадського обговорення.
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