В Україні знову зростає кількість випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Кількість випадків коронавірусу в Україні знову зростає - 476 за добу. Це на 122 більше, ніж попереднього дня. Загальне число інфікованих в країні - наближається до 20 тисяч. Від ускладнень після хвороби померли 579 людей. Одужали вдесятеро більше.
Нових інфікованих минулої доби виявили в усіх областях, крім Черкаської. Сьогодні ж очільники МОЗу та МВС вилетіли на Буковину.
Чернівецька область - регіон, який найбільше страждає від коронавірусу. На сьогоднішній ранок із 19 706 хворих - 2842 особи захворіли саме в Чернівецькій області.
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