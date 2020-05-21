Кількість випадків коронавірусу в Україні знову зростає - 476 за добу. Це на 122 більше, ніж попереднього дня. Загальне число інфікованих в країні - наближається до 20 тисяч. Від ускладнень після хвороби померли 579 людей. Одужали вдесятеро більше.

Нових інфікованих минулої доби виявили в усіх областях, крім Черкаської. Сьогодні ж очільники МОЗу та МВС вилетіли на Буковину.