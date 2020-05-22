22 мая в 12:00 наступит новолуние - это время, когда Солнце символически "соединяется" с Луной. Ночное светило скрывается, и его нельзя увидеть на небе. О том, как оно отразится на всех знаках зодиака пишет "Униан".

Новолуние в мае: когда, дата

Луна находится в фазе "Новая Луна".

Это 30 лунный день в лунном календаре.

Луна в знаке зодиака Телец.

Процент освещенности Луны составляет 0%.

Восход Луны в 04:19, а закат в 20:23.

Особенность майского новолуния

Луна во время майского новолуния будет находиться в знаке Телец. Телец - знак материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок.

Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями. Хотя в этот период времени и отмечается некоторое усиление мыслительных способностей, но с другой стороны возрастает инерционность и склонность к лени. Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане.

22 мая 2020 года в 12:00 - 30 лунный день. День подведения итогов, завершения дел. Любые начинания и новые проекты стоит перенести на более благоприятное для этого время. Если вы испытываете тягу к общению, то лучше проведите время с близкими родственниками или старыми партнерами, способными дать правильный совет и оказать моральную поддержку. Очень полезно покаяние в грехах прошлого и прощение обидчиков.

Овен

Благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. В первой половине дня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Бурное проявление эмоций может усугубить положение.

Телец

Благоприятный день для воплощения своих замыслов в жизнь, В первой половине дня контакты и деловые встречи пройдут успешно. Вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение, правда на непродолжительное время, сегодня велика. Во второй половине дня вероятны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний или перегрузки работой. Ожидайте хороших новостей от знакомых или партнеров.

Близнецы

Хороший день для активности в сфере коммерции. Благоприятны контакты и деловые встречи, оформление документов и крупное вложение капитала. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое положение. Выгодны покупки, особенно украшения, драгоценности и вещи домашнего обихода. Вечером вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых обещаний. Все решится, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем.

Рак

Вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение (правда, на непродолжительное время), сегодня велика. Обратите внимание на свое здоровье. Не следует забывать о режиме дня. Не злоупотребляйте крепким чаем или кофе, алкогольными напитками. Тем, кто собирается в путешествие, планеты советуют быть осторожными.

Лев

Возможно, вопросы материального благополучия вам придется решать вместе с партнером. Не действуйте, по обыкновению, на свой страх и риск - прислушайтесь к советам и хорошо взвесьте все последствия. Сохраняйте ровные отношения с начальством - в скором будущем возможно повышение по службе или поощрение.

Дева

Благоприятны контакты, деловые встречи, оформление документов и крупное вложение капитала. Во второй половине дня вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний, обещаний. Все неприятности воспринимайте без лишних эмоций. Те, кто пока одинок, вероятно, встретят свою половину.

Весы

Неблагоприятный день для обращения к начальству или в общественные учреждения, смены работы или принятия важных решении. Вероятны конфликты с незнакомыми людьми, пожар или столкновение с недругом. Звезды предупреждают, что наступающий день может принести разочарование в жизни вообще, усиление депрессивного состояния, которое возникло на основе общей усталости и ослабления организма.

Скорпион

День отмечен подъемом жизненных сил. Благоприятен для покупок, приобретения недвижимости. Но придерживайтесь во всем меры, соизмеряя желаемое с действительным. Не беритесь за то, чего не сможете сделать, так как потом это скажется на репутации и самочувствии. Вторую половину дня планируйте провести в тесном семейном кругу. Внимание и любовь к вам любимого человека согреют душу, и вы почувствуете себя счастливым.

Стрелец

Крайне неблагоприятный день, который пройдет под знаком духовных метаний, искушений плоти, иллюзорных надежд. Излишняя прямота и откровенность суждений или отсутствие дипломатической гибкости при обращении к начальству может отрицательно сказаться на вашем продвижении по ступеням служебной лестницы. Вероятны недоразумения или ссоры с окружающими вас людьми. Впрочем, ваша отходчивость и незлопамятность помогут найти пути к примирению.

Козерог

Приготовьтесь к проблемам на работе. Возможны конфликты с начальством, недоразумения с сотрудниками или козни недоброжелателей. Сохраняйте спокойствие - постарайтесь найти компромисс - и все уладится. Не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь. Одинокие Козероги, вероятно, встретят свою половину.

Водолей

Неблагоприятно обращаться к начальству или в общественные учреждения, менять работу или принимать важные решения. Вероятны конфликты с незнакомыми людьми, несчастные случаи или столкновение с недругом. Вечером возможен нежелательный визит гостей или родственников.

Рыбы

Вас ожидает хороший день во всех отношениях. Благоприятно начинать любое дело. Решительно беритесь за работу - и вы сможете успешно ее завершить. Наблюдательный и изобретательный ум поможет вам избежать риска в различных предприятиях. Вероятно, что вы сможете восстановить потерянные связи, которые изменят уровень вашей работы и наполнят ее новым содержанием.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.