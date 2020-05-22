З 25 травня відкриються дитячі садочки, але не всі і за певних умов

З 25 травня відкриються дитячі садочки, але не всі і за певних умов. Як вони працюватимуть, хто відповідатиме за безпеку малечі та чи означає це, що в дитсадки приймуть одразу всіх дітей? Марічка Мельник розкаже.

Продезінфіковане приміщення. Працюють кварцові лампи. Підлоги без килимів, а на поличках іграшки тільки ті, які можна помити. В Ужгороді садочки готуються до прийому діток.

Столи якщо буде менше дітей, менша кількість, вони будуть сидіти через, наприклад тут, тут. Якщо потрібна спальня де в нас ліжка є, то зазвичай також є місце.

Однак, як працюватимуть у карантинних умовах, наразі тільки здогадуються. Кабмін ввів чимало доповнень.

Ольга Фучко, директор ДНЗ м. Ужгорода "Журавлик":

Дітки не повинні скупчуватися, як з цим бути, як дитині заборонити щоб вона не гралася в пісочку. Або дітки повинні бути тільки 10 дітей, а іншим як пояснити що ми їх не приймаємо?

Відвідати дитячі садочки в першу чергу зможуть малюки тих батьків, які працюють. Інших ж просять віднестись до цієї ситуації з розумінням. А от Киянка Анастасія за спеціальністю лікар-педіатр. Після закриття дитячих садочків не завжди могла приділяти донечці Маї багато часу. Тому з початку карантину була змушена найняти нянечку.

К нам приезжали переодически друзья нас там было человек пять, мы с детьми организовывали им эстафеты всякие прыгалки лазелки скакалки как-то пытались их занять.

Перед тим як дитина піти до садку батькам варто морально підготувати дитину, каже дитячий психолог Юлія. Перш за все почати варто з адаптації та притримання садочного режиму.

Юлія Панова, дитячий психолог:

Можно ходить на прогулки проходя мимо садика вспоминать о садике как здорово Ну, и есть такой инструмент мотивационная табличка - просто когда придет время ходить в садик, это будет один из пунктов этой таблички мотиваций, что он пошел в садик. И в конце есть какой-то приз.

В одному з Київських приватних дитячих садках теж до відкриття вже майже готові. Та приймати діток, вже з 25 травня заклад поки не планує. Кажуть, що спочатку створять максимальні заходи безпеки та підготують персонал.

Богдана Логуш, управляючий директор приватного дитячого садочку:

Також вони будуть підписувати у нас документ який зобов'язує їх надати всю інформацію стосовно їх перебування скажемо з інфікованими людьми. Тобто вони нестимуть повну відповідальність.

Олександра Одєгова, засновниця приватного садочку:

Если вдруг администратор будет замечать какие-то признаки у ребенка, у нас есть договор с частной клиникой приезжает доктор есть специальная комната там ребенка осматривают до тех пор, пока его не заберет родитель он находиться там.

Згідно з повідомленням мерії Києва, відкриття дитсадків для відвідування у місці буде можливе не раніше ніж через 10-14 днів після рішення уряду, яке відбудеться 25 травня.