Рішення, яке політики чекають ще з осені: грошова допомога. Йдеться про п'ять мільярдів доларів і це тільки від МВФ. А зазвичай транші Фонду поєднуються ще з підтримкою від інших кредиторів. У нашому випадку, це Світовий банк, Євросоюз та уряди Японії та Канади. Загалом, можемо отримати близько 8 мільярдів доларів за півтора року.

Напередодні у МВФ погодили на робочому рівні питання про нову програму. Це програма стенд-бай - короткострокова і без великих вимог щодо реформ. Такий формат співпраці Фонду використовує традиційно під час криз. Наприклад, у 2008 та 2014 роках Україна мала з Фондом саме програми стенд-бай.

Однак, далеко не всі українські політики вітають подібні новини. Є й ті, хто активно протестує. Давайте послухаємо.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Співпраця з МВФ: чого очікувати?

Украина выполнила требование МВФ о рынке земли, а фактически о разграблении земель сельхозназначения, а так же приняла закон о банковской деятельности, который нарушает ряд норм конституции и является антинародным, а не "антиколомойским". Он антинародный, потому что реабилитирует и руководство страны, и Нацбанка. Он ставит крест на возможности вкладчиков и собственников, которые были ликвидированы за годы правления Порошенко. И он ничего нового не дает для развития банковской системы, разве что предоставляет особый статус НБУ, которые будет самой высшей инстанцией и его действия не могут стать предметом судебного разбирательства. То есть во всем нарушение конституционных прав, во всем действие в угоду внешнему управлению, МВФ, эта политика будет и дальше, но она не принесет положительных результатов ни для народа, ни для власти, разве чтобы выглядеть красиво перед международными финансовыми ростовщиками.

Перший рік Зеленського: оцінка діяльності.

Исключительно отрицательная оценка потому что, если мы будем характеризовать отдельные направления политики господина Зеленского, который получил всю полноту власти, как в парламенте, так и в правительстве, которое он уже неоднократно поменял. Мы можем сделать выводы, что никаких существенных результатов по изменению ситуации в стране не произошло. Это и вопрос касающийся мирного урегулирования, ничего не сделано для того, чтоб Донбасс вернулся в Украину. Это вопросы, связанные с созданием экономической ситуации, потому что он не пошел на радикальные изменения экономического курса в стране. Он не смог предложить ту модель экономического развития, которая бы могла исправить ситуацию экономического кризиса, который еще развивался с Порошенко, с учетом и зоны свободной торговли с ЕС, и вопросах падения инвестиционного климата, и в вопросах повышения ЖКТ, и в вопросах повышения цен, и в вопросах безработицы, закрытий десятков тысяч предприятий. Ко всему прочему добавился еще и коронавирус.

Коронакриза: як створити нові робочі місця в Україні?