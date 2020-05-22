Кредити МВФ, коронакриза та рік Зеленського: Віктор Медведчук прокоментував головні політичні події України [ Редактировать ]
Рішення, яке політики чекають ще з осені: грошова допомога. Йдеться про п'ять мільярдів доларів і це тільки від МВФ. А зазвичай транші Фонду поєднуються ще з підтримкою від інших кредиторів. У нашому випадку, це Світовий банк, Євросоюз та уряди Японії та Канади. Загалом, можемо отримати близько 8 мільярдів доларів за півтора року.
Напередодні у МВФ погодили на робочому рівні питання про нову програму. Це програма стенд-бай - короткострокова і без великих вимог щодо реформ. Такий формат співпраці Фонду використовує традиційно під час криз. Наприклад, у 2008 та 2014 роках Україна мала з Фондом саме програми стенд-бай.
Однак, далеко не всі українські політики вітають подібні новини. Є й ті, хто активно протестує. Давайте послухаємо.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Співпраця з МВФ: чого очікувати?
Украина выполнила требование МВФ о рынке земли, а фактически о разграблении земель сельхозназначения, а так же приняла закон о банковской деятельности, который нарушает ряд норм конституции и является антинародным, а не "антиколомойским".
Он антинародный, потому что реабилитирует и руководство страны, и Нацбанка. Он ставит крест на возможности вкладчиков и собственников, которые были ликвидированы за годы правления Порошенко. И он ничего нового не дает для развития банковской системы, разве что предоставляет особый статус НБУ, которые будет самой высшей инстанцией и его действия не могут стать предметом судебного разбирательства.
То есть во всем нарушение конституционных прав, во всем действие в угоду внешнему управлению, МВФ, эта политика будет и дальше, но она не принесет положительных результатов ни для народа, ни для власти, разве чтобы выглядеть красиво перед международными финансовыми ростовщиками.
Перший рік Зеленського: оцінка діяльності.
Исключительно отрицательная оценка потому что, если мы будем характеризовать отдельные направления политики господина Зеленского, который получил всю полноту власти, как в парламенте, так и в правительстве, которое он уже неоднократно поменял. Мы можем сделать выводы, что никаких существенных результатов по изменению ситуации в стране не произошло.
Это и вопрос касающийся мирного урегулирования, ничего не сделано для того, чтоб Донбасс вернулся в Украину. Это вопросы, связанные с созданием экономической ситуации, потому что он не пошел на радикальные изменения экономического курса в стране.
Он не смог предложить ту модель экономического развития, которая бы могла исправить ситуацию экономического кризиса, который еще развивался с Порошенко, с учетом и зоны свободной торговли с ЕС, и вопросах падения инвестиционного климата, и в вопросах повышения ЖКТ, и в вопросах повышения цен, и в вопросах безработицы, закрытий десятков тысяч предприятий. Ко всему прочему добавился еще и коронавирус.
Коронакриза: як створити нові робочі місця в Україні?
На самом деле это очень серьезная проблема, потому что по итогам года поступления от заработков тех, кто работает за границей во многих странах - 12 миллиардов долларов. Это где-то в районе сегодня 8-9, до 10% ВВП. Потому что весь ВВП у нас составляет 150 миллиардов долларов по итогам 2019 года.
Естественно, что люди не смогут вернуться на свои рабочие места за границу, потому что они сократились и там. Второе, когда вы спрашиваете, готова ли власть и сможет ли она сделать экономически привлекательной, создать условия для открытия новых рабочих мест - отвечаю "нет".
Не потому, что она не хочет, а потому что не может. Для того, чтобы изменить экономическую ситуацию в стране надо поменять экономический курс, власть показала что она к этому не готова и делать этого не будет.
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