Загострення на Донбасі: бойовики проводять мобілізацію [ Редактировать ]
Тривожні новини з фронту! Обстріли щоденно. Але окрім цього бойовики збирають свої сили, є повідомлення навіть про мобілізацію додаткових "штиків" в ОРДЛО.
У відповідь на це Україна заявила про термінове скликання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Проте, поки що істотно вплинути на ситуацію не вдалося. Руслан Смєщук далі, з передової.
На Донбасі нове загострення. Проте цього разу не тільки військове, а й політичне. Ватажки бойовиків брязкають зброєю та знову чогось вимагають від України.
Насамперед хочуть, щоб Україна вступила в прямі переговори з бойовиками.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Ворог оголосив повну бойову готовність, аналіз соцмереж показує, що вони не приховують свого незадоволення. Людей викликають із звільнень, відпусток, і навіть нам відомо, що на позиції вони прибувають в стані алкогольного сп'яніння.
Зараз ми перебуваємо на передових позиціях наших Збройних сил. Кулеметні короткі черги лунають тут кожні десять хвилин. До цього ворог бив реактивними гранатами. Хлопцям пощастило - ті не спрацювали.
Максим, військовослужбовець Збройних сил України:
В обід було три постріли з РПГ. Але не один не взірвався. Десь година друга була.
Невдовзі лунає команда "повітря". І зі степового неба долинає звук мотора. Це безпілотник, який має розвідати ситуацію.
Невдовзі уточнили - "загрози немає".
А що ми чуємо зараз? - Це безпілотник ОБСЄ.
І після цього тишу знову рвуть кулеметні черги.
Ну от: чим ближче до темряви, тим активніше стає на передовій. Тут починає гриміти зброя. Ось зараз чуємо кулемети. Це обстрілюють сусідню позицію. Ну а що буде далі - подивимося.
Сонце сідає, і щільність вогню збільшується. Ми перемикаємо камеру на інфрачервоний режим. Над головою, у прямому сенсі, свистять кулі.
І не тільки кулі. Невдовзі щось вибухає - знову присідаємо.
Застосовують щось більш важке, можливо підствольні гранати. Кулемет працює. Ну тобто тут на позиціях починається справжня ніч.
Пересуватися окопами вночі, без світла, та ще й під обстрілами - ще те задоволення. І починається все після того, як безпілотник ОБСЄ перестає кружляти над цим квадратом.
Степан, військовослужбовець Збройних сил України:
Вони не хочуть щоб ОБСЄ побачило їхні позиції, і коли ОБСЄ літять - вони пробують провокувати. Зазвичай це одиночні постріли - виманюють військовослужбовців.
А для військовиків це норма. Ворожа зброя стріляє, або як кажуть бійці - працює постійно.
позивний "Руля", військовослужбовець Збройних сил України:
За цю годину десь було біля 40 обстрілів по нас і по задній позиції з крупнокаліберного кулемету.
Українські військовики - відповідають вогнем. З одного місця довго не стріляють постійно рухаються. Бо це рятує життя.
Так минає ніч. Світає. Спів птахів глушать звуки автоматно-кулеметних черг.
Степан, військовослужбовець Збройних сил України:
Під ранок навпаки, активізовуються. В такий час працює розвідка в такий час прилади нічного бачення і при тому що око не звикло ще до світла. І вони починають.
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