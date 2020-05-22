Тривожні новини з фронту! Обстріли щоденно. Але окрім цього бойовики збирають свої сили, є повідомлення навіть про мобілізацію додаткових "штиків" в ОРДЛО.

У відповідь на це Україна заявила про термінове скликання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Проте, поки що істотно вплинути на ситуацію не вдалося. Руслан Смєщук далі, з передової.

На Донбасі нове загострення. Проте цього разу не тільки військове, а й політичне. Ватажки бойовиків брязкають зброєю та знову чогось вимагають від України.

Насамперед хочуть, щоб Україна вступила в прямі переговори з бойовиками.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Ворог оголосив повну бойову готовність, аналіз соцмереж показує, що вони не приховують свого незадоволення. Людей викликають із звільнень, відпусток, і навіть нам відомо, що на позиції вони прибувають в стані алкогольного сп'яніння.

Зараз ми перебуваємо на передових позиціях наших Збройних сил. Кулеметні короткі черги лунають тут кожні десять хвилин. До цього ворог бив реактивними гранатами. Хлопцям пощастило - ті не спрацювали.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

В обід було три постріли з РПГ. Але не один не взірвався. Десь година друга була.

Невдовзі лунає команда "повітря". І зі степового неба долинає звук мотора. Це безпілотник, який має розвідати ситуацію.

Невдовзі уточнили - "загрози немає".

А що ми чуємо зараз? - Це безпілотник ОБСЄ.

І після цього тишу знову рвуть кулеметні черги.

Ну от: чим ближче до темряви, тим активніше стає на передовій. Тут починає гриміти зброя. Ось зараз чуємо кулемети. Це обстрілюють сусідню позицію. Ну а що буде далі - подивимося.

Сонце сідає, і щільність вогню збільшується. Ми перемикаємо камеру на інфрачервоний режим. Над головою, у прямому сенсі, свистять кулі.

І не тільки кулі. Невдовзі щось вибухає - знову присідаємо.

Застосовують щось більш важке, можливо підствольні гранати. Кулемет працює. Ну тобто тут на позиціях починається справжня ніч.

Пересуватися окопами вночі, без світла, та ще й під обстрілами - ще те задоволення. І починається все після того, як безпілотник ОБСЄ перестає кружляти над цим квадратом.

Степан, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони не хочуть щоб ОБСЄ побачило їхні позиції, і коли ОБСЄ літять - вони пробують провокувати. Зазвичай це одиночні постріли - виманюють військовослужбовців.

А для військовиків це норма. Ворожа зброя стріляє, або як кажуть бійці - працює постійно.

позивний "Руля", військовослужбовець Збройних сил України:

За цю годину десь було біля 40 обстрілів по нас і по задній позиції з крупнокаліберного кулемету.

Українські військовики - відповідають вогнем. З одного місця довго не стріляють постійно рухаються. Бо це рятує життя.

Так минає ніч. Світає. Спів птахів глушать звуки автоматно-кулеметних черг.

Степан, військовослужбовець Збройних сил України: