В Украине "рухнули" цены на газ [ Редактировать ]
Цена природного газа упала до 1 860 грн/тыс. куб м с НДС. Об этом сообщает Украинская энергетическая биржа.
По ее данным, уровень котировок по фьючерсным контрактам с поставкой в следующем месяце упал более чем на 50% по сравнению с результатами январских торгов.
Покупателем 2,9 млн куб м. с поставкой в июне по наименьшей цене 1 860 грн/тыс. куб. м стало госпредприятие "Укравтогаз".
Компания "Нафтогаз Трейдинг" продала 10 млн куб м. мая по 2 403 грн/тыс. куб м, ООО "Юнайтед Энерджи" купила 1 млн куб м. с поставкой в мае по 2 400 грн / тыс. куб м.
Ранее мы писали, сколько стоит бензин в Украине.
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