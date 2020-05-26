ВООЗ призупиняє клінічні випробування препарату проти COVID-19 [ Редактировать ]
Всесвітня Організація Охорони здоров'я призупиняє клінічні випробування гідроксихлорохіну, бо він небезпечний для здоров'я, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус. З'ясувалося, що Гідроксихлорохін може призводити до ускладнень у роботі серцево-судинної системи, зокрема, викликати аритмію.
У дослідженні взяли участь десятки тисяч пацієнтів по всьому світу. Раніше припускали, що гідроксихлорохін, який лікує малярію, може бути ефективним проти коронавірусу. Нещодавно президент США Трамп зізнався, що приймав його профілактично, щоб захиститися від COVID-19.
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