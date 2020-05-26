Не розслаблятися закликає Всесвітня організація охорони здоров'я. Там чекають на другу хвилю коранавірусу.

Причому ця друга хвиля може накрити світ будь-якої миті. Коли буде новий сплеск - прогнозувати не можуть навіть у ВООЗ. Кажуть: зараз екватор першої хвилі пандемії. Коли в Європі коронавірус відступає, а на інших континентах - навпаки. А новий пік можливий уже восени.