Влада має терміново розпочати порятунок економіки та вивести країну із посткарантинної кризи - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Влада має терміново розпочати порятунок економіки та вивести країну із посткарантинної кризи. Про це заявляють в "Опозиційній платформі - За життя".
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
За первые 4 месяца промпроизводство упало на 7 процентов. Недополучения в доходную часть бюджета составляет более 42 миллиардов гривен или минус 13,8 процента. Мы разработали и обьявили антикризисный план. В вопросах восстановления производства товаров и оказания услуг, обеспечения людей рабочими местами, но власть, которая была и остается - непрофессиональная, дилетантски к этому всему относилась.
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