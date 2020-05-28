Запуск першої ракети SpaseX відклали за 16 хвилин до старту [ Редактировать ]
За 16 хвилин до старту. Запуск першої ракети SpaseX із людьми на борту відклали через погану погоду. Космічна капсула Crew Dragon з ракетою Falcon 9 мала доправити на Міжнародну космічну станцію двох астронавтів і тим самим відновити пілотовані запуски саме з території США.
На церемонію прибув і президент країни Дональд Трамп. Проте хмарне небо завадило старту. Його перенесли на суботу, пів на одинадцяту вечора за київським часом.
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