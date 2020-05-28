СOVID-19 в Україні: кількість випадків зараження [ Редактировать ]
444 людини одужали в Україні від COVID-19 минулої доби. Про це повідомили в МОЗ. Загалом здолали недугу - 8439 людей, померли - 669. Натепер в Україні лабораторно підтверджено 22 382-ва випадки COVID-19.
Нових інфікувань - 477. Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Рівненській області - 74, Львівській - 70, Чернівецькій - 57 та Києві - 54.
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