Понад 116 тисяч нових випадків COVID-19 виявили за минулу добу у світі - це рекордна кількість від початку епідемії. Найбільше інфікованих у США та Бразилії. На третьому місці Росія - там за офіційними даними захворіло майже 400 тисяч людей. Лише за останню добу вірус підхопили близько 8 з половиною тисяч росіян.

Нагадаємо, у ВООЗ застерігають про ймовірність нових сплесків захворюваності - ще до початку другої хвилі епідемії, яку очікують восени.