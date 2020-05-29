На COVID-19 захворіла рекордна кількість людей [ Редактировать ]
Понад 116 тисяч нових випадків COVID-19 виявили за минулу добу у світі - це рекордна кількість від початку епідемії. Найбільше інфікованих у США та Бразилії. На третьому місці Росія - там за офіційними даними захворіло майже 400 тисяч людей. Лише за останню добу вірус підхопили близько 8 з половиною тисяч росіян.
Нагадаємо, у ВООЗ застерігають про ймовірність нових сплесків захворюваності - ще до початку другої хвилі епідемії, яку очікують восени.
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