Канада та Британія виступили проти повернення Росії до "Великої сімки" [ Редактировать ]
Проти повернення Росії до "Великої сімки" виступив канадський прем'єр Джастін Трюдо. Він нагадав - Російську Федерацію вилучили із G7 після її вторгнення в Україну та анексії Криму.
Також не підтримали поновлення Росії - і в уряді Великої Британії. За словами прессекретаря Бориса Джонсона, британський прем'єр накладе вето на будь-яку спробу Трампа повернути Росію до "Великої сімки". Раніше очільник Білого дому заявив, що саміт, який має відбутися в США - відкладено щонайменше до вересня.
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