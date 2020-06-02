Проти повернення Росії до "Великої сімки" виступив канадський прем'єр Джастін Трюдо. Він нагадав - Російську Федерацію вилучили із G7 після її вторгнення в Україну та анексії Криму.

Також не підтримали поновлення Росії - і в уряді Великої Британії. За словами прессекретаря Бориса Джонсона, британський прем'єр накладе вето на будь-яку спробу Трампа повернути Росію до "Великої сімки". Раніше очільник Білого дому заявив, що саміт, який має відбутися в США - відкладено щонайменше до вересня.