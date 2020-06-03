Одна кінська сила перед капотом, зате справжня. У Білорусі в передмісті Мінська фермер запряг коня в автівку. А радше - в те, що від неї лишилося.

Двигун колишньої машини потребує капітального ремонту, а грошей на нього у власника немає. На такому модернізованому возі чоловік випасає худобу та їздить у справах.