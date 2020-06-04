У Грузії назвали умови для в'їзду туристів [ Редактировать ]
До Грузії лише з результатом тесту на коронавірус. Таку умову для іноземців назвали в уряді. Оскільки країна хоче залишатися вільною від інфекції. Розміщувати туристів планують лише в готелях, сертифікованих на дотримання оновлених протоколів безпеки.
Заклади мають організувати температурний скринінг, дезінфекцію, безпечне харчування та перевезення гостей. Приймати відпочивальників з-за кордону Грузія планує від 1 липня.
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