До Грузії лише з результатом тесту на коронавірус. Таку умову для іноземців назвали в уряді. Оскільки країна хоче залишатися вільною від інфекції. Розміщувати туристів планують лише в готелях, сертифікованих на дотримання оновлених протоколів безпеки.

Заклади мають організувати температурний скринінг, дезінфекцію, безпечне харчування та перевезення гостей. Приймати відпочивальників з-за кордону Грузія планує від 1 липня.