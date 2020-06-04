"Злодії в законі" більше не в законі, - так вирішив парламент. До 15 років позбавлення волі тепер загрожуватиме кримінальним авторитетам.

Як визначили нардепи - це особи, які самі злочинів не вчиняють, але координують інших. В ухваленому законі з'явилося також поняття "сходки" - за участь у них тепер можна потрапити за грати на термін до 12 років.

За даними Нацполіції, зараз учасниками злочинних угруповань в Україні є тисячі людей. До речі, саме з діяльністю "злодіїв у законі" пов'язують і стрілянину у Броварах.