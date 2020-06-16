В Україні зафіксували 666 нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
За останню добу в Україні 666 нових інфікувань коронавірусом. 275 пацієнтів одужали. 11 випадків летальних. Загалом, від початку епідемії в країні COVID-19 діагностували у понад 32 тисяч людей. Більше як 14 з половиною тисяч вилікувалися. 912 пацієнтів померли.
Найвищі показники захворюваності у Києві, Волинській, Львівській та Рівненській областях. В МОЗі вкотре закликали українців дотримуватися санітарних вимог. Там наголошують: місцева влада у кожному регіоні може посилювати або пом'якшувати карантин відповідно до статистики зараження вірусом.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми вважаємо, що одним з основних критеріїв того, щоб знизити ризики інфікування і як слідство зменшити кількість захворюваних - потрібно дотримуватись тих рекомендацій МОЗ. Те, що стосується посилення карантинних заходів - на сьогодні в нас існує адаптивний карантин. адаптивний карантин чітко передбачає відповідні критерії - по яких критеріях може відбуватися посилення карантинних заходів на конкретній території.
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