За останню добу в Україні 666 нових інфікувань коронавірусом. 275 пацієнтів одужали. 11 випадків летальних. Загалом, від початку епідемії в країні COVID-19 діагностували у понад 32 тисяч людей. Більше як 14 з половиною тисяч вилікувалися. 912 пацієнтів померли.

Найвищі показники захворюваності у Києві, Волинській, Львівській та Рівненській областях. В МОЗі вкотре закликали українців дотримуватися санітарних вимог. Там наголошують: місцева влада у кожному регіоні може посилювати або пом'якшувати карантин відповідно до статистики зараження вірусом.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: