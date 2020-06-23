День фермера: Юлія Світлична закликала збільшити дотації українським аграріям [ Редактировать ]
На щедрий врожай очікують цьогоріч на Харківщині. Допоміг дощовий травень. Тож, тепер аграрії сподіваються на рекордні збори пшениці. А у профільних Асоціаціях прогнозують збільшення експорту зерна.
Харківщина, Чугуївський район. Тут сьогодні зустрілися фермери усієї області. Приводом стало - професійне свято - День поля. Не оминули й нагального: щедрий цьогорічний врожай та перспективи агробізнесу.
Віктор Соловйов, голова Чкаловської ОТГ:
Прекрасные сорта, трекрасный урожай в этом году. Остается дело за малым в самом государстве.
Чи очікувати аграрному сектору держпідтримку - одне з питань, на яке ні місцева влада, ні Київ відповідей поки що не мають. І така реакція непокоїть підприємців.
Михайло Золотарьов, голова сільгосппідприємства "Витязь":
Мы наблюдаем с осени за этими пшеницами. Смотрели и когда весенние заморозки были, как они их пережили. Скажем так, наши отечественные сорта перенесли заморозки более стойко.
У той же час фермери запевняють: Україна може стати одним із найбільших експортерів зерна у світі. Та лише за сприяння держави.
Леонід Лисаченко, директор агрофірми "Зоря":
Я вам скажу, що в 90-му році країна виробляла 300 млн. т. зерна. Сьогодні уже 360 тон. зерна завдяки тому, що з'являються нові сорти, гібриди. Досягнення нашої науки.
Юлія Світлична, народний депутат України:
Це дійсно, важливо проводити такі заходи. Вони популяризують сільське господарство. Розвинене і конкурентне сільське господарство - це запорука заможної держави. Але не тільки у переддень, або в день професійного свята варто шанувати аграріїв. Потрібно збільшувати фінансування і дотації з держбюджету, забезпечити кредитування. Зробити все, щоб законодавча база була зрозумілою.
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