На щедрий врожай очікують цьогоріч на Харківщині. Допоміг дощовий травень. Тож, тепер аграрії сподіваються на рекордні збори пшениці. А у профільних Асоціаціях прогнозують збільшення експорту зерна.

Харківщина, Чугуївський район. Тут сьогодні зустрілися фермери усієї області. Приводом стало - професійне свято - День поля. Не оминули й нагального: щедрий цьогорічний врожай та перспективи агробізнесу.

Віктор Соловйов, голова Чкаловської ОТГ:

Прекрасные сорта, трекрасный урожай в этом году. Остается дело за малым в самом государстве.

Чи очікувати аграрному сектору держпідтримку - одне з питань, на яке ні місцева влада, ні Київ відповідей поки що не мають. І така реакція непокоїть підприємців.

Михайло Золотарьов, голова сільгосппідприємства "Витязь":

Мы наблюдаем с осени за этими пшеницами. Смотрели и когда весенние заморозки были, как они их пережили. Скажем так, наши отечественные сорта перенесли заморозки более стойко.

У той же час фермери запевняють: Україна може стати одним із найбільших експортерів зерна у світі. Та лише за сприяння держави.

Леонід Лисаченко, директор агрофірми "Зоря":

Я вам скажу, що в 90-му році країна виробляла 300 млн. т. зерна. Сьогодні уже 360 тон. зерна завдяки тому, що з'являються нові сорти, гібриди. Досягнення нашої науки.

Юлія Світлична, народний депутат України: