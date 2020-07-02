14 людей ушпиталили з бази відпочинку в Кирилівці, Запорізької області. Серед них дев'ятеро дітей. В усіх однакові симптоми: висока температура, нудота, розлади шлунку. Попередня причина - отруєння.

Вихованці та тренер дніпровського спортивного клубу '' Спарта " на базу заселилися напередодні. На море приїхали на спортивні збори. Та після вечері самопочуття відпочивальників різко погіршилося. Фахівці Держпродспоживслужби перевіряють харчоблок.

Іван Малєєв, селищний голова Кирилівки: