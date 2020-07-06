Тим часом іще понад 203 тисячі осіб у світі підхопили коронавірус лише за добу. Відтак кількість інфікованих на планеті перевищила 11 мільйонів. Більше половини з них у Північній та Південній Америці. На другому місці - Європа. Там близько трьох мільйонів заражених. На третьому Близький схід. Детальніше про епідеміологічну ситуацію у світі далі у випуску.

COVID-19 існував по всьому світу задовго до спалаху в Китаї - таку версію висловили науковці Оксфордського університету. На їхню думку, коронавірус тривалий час перебував у сплячому стані і активізувався в китайському Ухані, коли умови тамтешнього довкілля стали сприятливими для його процвітання. Минулого тижня іспанські вірусологи виявили сліди COVID у зразках стічних вод, які зібрали ще у березні 2019 за 9 місяців до спалаху пандемії в Китаї. А італійські науковці зафіксували вірус у пробах стічних вод у Мілані та Турині ще в середині грудня.

Ізраїль посилює карантин - через другу хвилю захворюваності у країні. Останніми днями кількість нових випадків зараження значно перевищує подібні показники під час першої хвилі. Напередодні парламентський комітет з коронавірусу проголосував за запровадження нових обмежень - зменшено число присутніх у барах, синагогах та залах засідань до 50 осіб. Найближчими днями планують розширити низку обмежувальних заходів. Від початку епідемію інфікувалися понад 30 тисяч ізраїльтян. 332 - померли.

Посилюють карантин і в Іспанії. Новий спалах коронавірусу зафіксували в Галісії на північному заході країни. За добу в регіоні виявили 258 нових випадків інфікування. Припускають, що це спричинено відкриттям барів та ресторанів. Найгірша ситуація в районі Ла-Марінія-Сентраль. Тамтешнім мешканцям заборонено виїжджати за його межі, окрім як на роботу. По всьому регіону знову обмежили масові зібрання - до 10 осіб.

На півночі Китаю запідозрили випадок бубонної чуми. Чоловік із схожими симптомами звернувся до лікарні в окрузі Баян-Нур - в автономному районі Внутрішня Монголія. Там запровадили третій з чотирьох можливих рівнів небезпеки. Жителів попередили: смертельне захворювання передається від людини до людини. Та закликають не вживати в їжу м'ясо диких тварин, які можуть бути переносниками чуми. Тиждень тому спалах бубонної чуми зафіксували в Монголії, яка межує з Китаєм. Тамтешні мешканці заразилися після вживання сирого м'яса бабака.

Ситуація з коронавірусом у США покращується про це заявив Дональд Трамп. За його словами, кількість летальних випадків від Ковіду в країні зменшується. А дедалі більше виявлення нових випадків захворювання президент пояснив масовим тестуванням американців. Сполучені Штати, як і раніше, лідирують за кількістю інфікованих у світі. Там коронавірус підхопили понад 2 мільйони 800 тисяч осіб. Майже 130 тисяч померли.