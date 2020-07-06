У Японії масштабні повені забрали життя 40 людей [ Редактировать ]
Масштабні повені у Японії. Їхніми жертвами стало щонайменше 40 осіб. Більшість загиблих мешканці будинків для літніх людей. Ще 14 вважають зниклими без вісти. Найбільше залило префектури Кумамото та Кагосіма, там чимало будівель опинилися по дах у воді.
З регіонів уже евакуювали понад 200 тисяч людей. У рятувальній операції загалом беруть участь близько 40 тисяч армійців та співробітників надзвичайних служб.
Втім, їхню роботу ускладнює високий рівень води та значний ризик зсувів ґрунту.
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