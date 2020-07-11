Переваги карантину. У Лісабоні в річці Тежу помітили дельфінів. Для міської затоки - це явище рідкісне. Але останні два місяці жителі бачать ссавців біля набережної чи не щодня. Відео викладають у соцмережах.

Біологи кажуть, усе завдяки зменшенню кількості туристів. У затоку Лісабона останнім часом не заходять круїзні лайнери, вода очистилася, дрібної риби стало більше. Тому дельфіни залюбки припливають і на полювання, і задля розваги.