Невидима перешкода. Через пандемію коронавірусу на кордонах Євросоюзу поменшало нелегальних мігрантів. Приблизно - на п'яту частину, порівняно з показниками минулого року. Такі дані наводить прикордонна агенція ЄС "Фронтекс".

За перші пів року зафіксували майже 36 з половиною тисяч випадків незаконного перетину кордону. Нелегалів, яких підбирають біля європейського узбережжя, відправляють на карантин.