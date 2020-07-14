У Хмельницькому під загрозою зриву будівництво Палацу спорту. Об'єкт почали зводити минулоріч. З держбюджету виділили 80 мільйонів гривень. Частину дало місто. І коли роботи вже виконали на половину, держвиплати зупинилися. Хто гальмує процес будівництва? - наші журналісти розбиралися в ситуації.

Багатофункціональні зали, просторі роздягальні і сучасна спортивна арена - саме так мав виглядати Палац спорту у Хмельницькому. Об'єкт почали будувати з "нуля" минулого року.

Олександр Симчишин, міський голова Хмельницького:

В 2018 році була державна програма по будівництву спортивних об'єктів. Ми з кількома іншими містами взяли участь в конкурсі. Виграли конкурс. В березні 2019 ми почали безпосередньо будівництво. Закопали камінь. І, фактично, за рік часу на 50% об'єкт вже готовий.

Вартість робіт - 280 мільйонів гривень. Освоїли вже понад сто. При цьому, третина від суми - це кошти міського бюджету. На чотирьох поверхах мають бути тренажерні зали, масажні кабінети, тренерські та спортивні кімнати.

Іван Крутилко, генеральний директор будівельної компанії:

Ми знаходимося на другому поверсі. Тут розміщено два спортивних зали по 360 м.кв. Разом з роздягальнями, душовими. Функціонально вони передбачені для різних видів спорту. Це може бути бокс, це може бути боротьба.

"Серце" Палацу - спортивна арена, яка розташована поруч із адмінкорпусом. Спостерігати за змаганнями зможуть три тисячі глядачів. Арена буде багатофункціональною для різних видів спорту.

Євген Бейдерман, президент Хмельницької обласної федерації кікбоксингу "WAKO", президент ФК "Поділля":

На данный момент ФК "Подолье" не имеет отделения футзала. Теперь, имея такую арену, мы однозначно откроем футзал. Вот вам и развитие. Инфраструктура подталкивает на развитие нашего большого клуба, в котором не только футбол, но и разные виды спорта.

Однак, завершення будівництва Палацу спорту - під загрозою. Місто чекає допомоги від держави.

Олександр Симчишин, міський голова Хмельницького:

Якщо цього року отримати повне фінансування з держбюджету, то, об'єктивно, вже в грудні цього року, менше, ніж за два роки, можна виходити на фініш. Якщо не буде 160 млн, тоді це плюс рік в будівництві. Але цей рік теж не катастрофічно. Головне в цьому році мати, як мінімум, 50 млн, щоб роботи продовжити. А не консервувати.

Містяни сподіваються: з держбюджету таки виділять необхідну суму. І Палац не перетвориться у ще один довгобуд.