Суд закрыл дело против Зеленского [ Редактировать ]
В пятницу, 24 июля, в Киеве Печерский райсуд закрыл дело против президента Владимира Зеленского о несвоевременной им подаче сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом свидетельствуют данные в реестре судебных решений.
Дело было открыло 7 июля 2020 после обращения главы НАПК Александра Новикова. По решению суда, дело закрыли "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".
В решении сказано, что действие закона О предотвращении коррупции распространяется на президента, но по статье 105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий. В связи с этим против него не может быть возбуждено уголовное дело.
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