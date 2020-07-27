Небольшая часть пограничного барьера в штате Техас на границе с Мексикой была уничтожена ураганом "Ханна".

Об этом в Twitter написал мексиканский журналист.

По информации, сильный порыв ветра уничтожил часть "стены Трампа" на приграничной территории.

Тропический шторм "Ханна" сильными порывами ветра сбил часть пограничной стены между Тамаулипасом и Техасом.

Отмечается, что на кадрах ролика видны люди в рабочей одежде возле обрушивающейся стены.

El #Muro se derrumba. La tormenta tropical “Hanna” y sus fuertes vientos derriban una parte del muro fronterizo entre Tamaulipas y Texas. pic.twitter.com/Ruezueg6sl — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 26, 2020

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