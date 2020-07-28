Развитое отечественное животноводство - важное условие продовольственной безопасности страны. Без него обеспечение полноценного питания населения невозможно. В Украине животноводство переживает глубочайший кризис, фактически отрасль находится на грани коллапса.

По данным Государственной службы статистики, на 1 июня 2020 года поголовье крупного рогатого скота в Украине оценивалось в почти 3,47 млн голов, что на 6,6% меньше показателя на аналогичную дату 2019-го, в том числе коров – в 1,78 млн голов (-6,3%). Как уточняется, сокращение численности крупного рогатого скота на отчетную дату зафиксировано и на сельскохозяйственных предприятиях - на 8,5% (до 1,03 млн голов), и в хозяйствах населения – на 5,7% (до 2,44 млн голов).

Кроме того, по данным Госстата, поголовье свиней к началу текущего месяца по сравнению с показателем годом ранее сократилось на 5,3% (до 6,07 млн голов), овец и коз - на 6,3% (до 1,47 млн голов), птицы - на 1,9% (до 248,79 млн голов).

Тяжелейший кризис переживает молочная отрасль.

В январе - июне 2020 года в 7,7 раза выросли поставки сливочного масла в Украину. Что касается молока и сливок, то импорт показал прирост в 5 раз.

«Вытеснение отечественного сливочного масла импортным товаром из ЕС, преимущественно польским, связано с более конкурентными ценами европейской продукции на рынке. В Евросоюзе также существует мощная поддержка указанного сегмента и стимулирование экспортной деятельности. Уменьшение цены, но незначительное (-2%) на украинскую продукцию в течение двух последних месяцев усложняет конкуренцию с европейским товаром. Стоимость последнего просела на 13%", - говорит В. Кропивко, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса.

В январе - июне 2020 года Украина продала за рубеж молочной продукции на $87,5 млн. Значительно уменьшился экспорт сливочного масла - на 43%. Экспорт молока и сливок снизился на 36%.

По словам экспертов, импорт увеличился из-за сокращения поголовья и производства молочной продукции в Украине. Отрасли просто необходима долговременная комплексная государственная поддержка.

Каждый месяц в Украине продается примерно 8 тыс. тонн сыров. Из них более 3 тыс. тонн - импортируемые сыры, это около 35%. Цифры достаточно красноречивы.

Действующая власть не видит кризиса одной из самых значимых отраслей экономики и целенаправленно способствует ее уничтожению для увеличения импортозависимости Украины в важнейшем вопросе продовольственной безопасности.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"