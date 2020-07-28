Предполагаемый сообщник луцкого террориста Максима Кривоша Дмитрий Михайленко вышел из-под стражи. За него был внесен залог в размере 175 тысяч гривен. Об этом заявил адвокат Михайленко Андрей Костяной, передает "Суспільне".

По его словам, залог внесли родственники мужчины.

Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка Максим Кривош захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожал его взорвать.

После разговора с президентом, Кривош отпустил первых заложников. А президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне".

После того как Кривош сдался правоохранителям, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании его предполагаемого сообщника в Харькове; по его словам, между ними были якобы деловые контакты.

Во время обыска у Михайленко изъяли оружие, которое он якобы пересылал покупателям по почте, в том числе и в Луцк. Его подозревают в незаконном хранении оружия. Сам Кривош отрицал, что имел сообщников.