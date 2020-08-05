Біля Черкас на сміттєзвалища перетворюються цілі Дніпровські острови. Усе через відпочивальників. Мало того що люди за собою не квапляться прибирати пакети та пляшки, вони ще й захаращують узбережжя саморобними будинками, змайстрованими із різного мотлоху. Станіслав Кухарчук усе бачив.

Гори битого скла, пластикові пляшки, консервні бляшанки, пакети - весь цей мотлох на островах під Черкасами залишають відпочивальники. Окремі мальовничі місця в затоках та канавах вже перетворилися на смітник. На цьому місці горе-рибалки окрім мотлоху залишили ще й тліюче багаття. Виправляти ситуацію доводиться екологам.

Такі захаращені непотребом місця трапляються переважно на нібито вже окультурених островах, кажуть екологи. На перший погляд на цьому березі все чисто і охайно - відпочивальники встановили будиночок, стіл та лавки.

Проте в кущах справжнісінька вигрібна яма. Та схоже, що й відпочити тут може не кожен - на будинку номер телефона "власника". За неписаними правилами його обов'язково треба попередити про візит… дозвіл нам усе ж дали.

Никто больше не звонил, никто не спрашивал, частенько звонят! Отдыхайте, не вопрос, если есть свое постельное, еще лучше.

Буквально за тридцять метрів ще одне забудоване місце. Його власник єгер місцевого господарства Олександр Рац. Сміття на підконтрольній йому території немає. Чоловік розповідає: обжився тут ще на початку двотисячних, за місцем щодня доглядає. Це у нього на кшталт заміської дачі і нічого поганого в забудові не бачить.

Олександр Рац, єгер:

Якщо незаконно, що ви мені предлагаєтє, його спалить? В чем незаконно? В чем? Нільзя палатку поставить на острові, відпочивати нільзя на острові?

Подібних будинків десятки, майже на кожному острові. Місцями вони навіть утворюють цілі житлові квартали. Деякі відкриті для інших відпочивальників, а до окремих не потрапити.

Пан Сергій на воді ще з дитинства. Каже: через таку забудову островів навіть перестав на них відпочивати. Мовляв, вільного місця вже майже не знайти. Та й зупинятися на таких берегах гидко.

Сергій, рибалка:

Я счітаю, що не должно от так загиджуватись - там бутилок, скільки всякої гадості, там же не вийдеш. Якби вони після себе убірали - забірали.

Острови - місця загального користування, будь-яке будівництво там незаконне.

Віталій Бойко, начальник відділу державного екологічного контролю за земельними ресурсами екологічної інспекції центрального округу:

На островах взагалі заборонене будь-яке будівництво окрім гідротехнічних, лінійних і гідрометричних об'єктів - такі будівлі тут не повинні знаходитись …що з ними робити? Потрібно зносити.

Щоправда, хто і як має зносити такі саморобні бунгало на островах в законодавстві не прописано. Та й що робити із тамтешнім сміттям - екологи не знають. А рано чи пізно вода розмиє береги і весь цей мотлох мігруватиме Дніпром.