Крупнейшее химическое предприятие на Западной Украине - "Ривнеазот" - сегодня обнародовало производственные результаты работы за первое полугодие 2020 года.

"Завод произвел всего 375,6 тыс. тонн минеральных удобрений", - говорится в релизе распространенном пресс-службой Group DF.

"Межведомственная комиссия по международной торговле и Правительство не ввела квоты на импорт азотных удобрений. Засилье российского импорта, который в обходную завозится через Беларусь, Польшу, Латвию, Турцию и Грузию, сводит на нет все усилия украинских химических предприятий и не дает возможность такому предприятию, как "Ривнеазот" дальше наращивать производство. Более того, мы вынуждены начать сокращение персонала из-за непродуманной промышленной политики Правительства", ­- цитируется Михаил Заблуда, Председатель Правления ЧАО "Ривнеазот" в релизе.

По словам директора "Ривнеазот" Михаила Заблуды, отечественные предприятия, производители минеральных удобрений, априори не могут конкурировать на внутреннем рынке с поставщиками-импортерами. Разница в цене природного газа для украинских предприятий такова, что потребитель скорее выберет более дешевый импортный продукт, чем отечественный.

"По причине не очень грамотных решений чиновников наносится прямой вред отечественному химпрому. Национальный и местный бюджет недополучает доход, предприятия теряют кадры - увольняют людей. Украинские производители не могут быстро модернизироваться и сделать еще большие инвестиции в основные фонды для того, чтобы быть сильнее, быть более конкурентоспособными на глобальных рынках", ­- прокомментировал Михаил Заблуда.

"Ривнеазот" входит в холдинг Ostchem, объединяющий заводы азотного бизнеса Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа.