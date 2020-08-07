Российские удобрения мешают ровенским химикам наращивать обороты [ Редактировать ]
Крупнейшее химическое предприятие на Западной Украине - "Ривнеазот" - сегодня обнародовало производственные результаты работы за первое полугодие 2020 года.
"Завод произвел всего 375,6 тыс. тонн минеральных удобрений", - говорится в релизе распространенном пресс-службой Group DF.
"Межведомственная комиссия по международной торговле и Правительство не ввела квоты на импорт азотных удобрений. Засилье российского импорта, который в обходную завозится через Беларусь, Польшу, Латвию, Турцию и Грузию, сводит на нет все усилия украинских химических предприятий и не дает возможность такому предприятию, как "Ривнеазот" дальше наращивать производство. Более того, мы вынуждены начать сокращение персонала из-за непродуманной промышленной политики Правительства", - цитируется Михаил Заблуда, Председатель Правления ЧАО "Ривнеазот" в релизе.
По словам директора "Ривнеазот" Михаила Заблуды, отечественные предприятия, производители минеральных удобрений, априори не могут конкурировать на внутреннем рынке с поставщиками-импортерами. Разница в цене природного газа для украинских предприятий такова, что потребитель скорее выберет более дешевый импортный продукт, чем отечественный.
"По причине не очень грамотных решений чиновников наносится прямой вред отечественному химпрому. Национальный и местный бюджет недополучает доход, предприятия теряют кадры - увольняют людей. Украинские производители не могут быстро модернизироваться и сделать еще большие инвестиции в основные фонды для того, чтобы быть сильнее, быть более конкурентоспособными на глобальных рынках", - прокомментировал Михаил Заблуда.
"Ривнеазот" входит в холдинг Ostchem, объединяющий заводы азотного бизнеса Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа.
по теме
Обыски в Smart Energy негативно влияют на инвестиционный имидж газодобывающей отрасли - АГКУ
Ассоциация газодобывающих компаний Украины обеспокоена ситуацией вокруг группы компаний Smart Energy
Налет силовиков на Днепровский офис партии - доказательство бессилия и страха Зе-режима
Зе-власть становится Зе-режимом. Вчера, по указке из Киева, фискалы атаковали офис "оппозиционной платформы - За жизнь" в Днепре
Власти попавшего в "красную" зону Харькова отказались закрывать метро
Несмотря на попадание города в "красную" зону карантина, власти Харькова не будут останавливать работу общественного транспорта
Чорногорія внесла Україну до "зеленої" зони
Українці зможуть перетинати кордон як авіаційним транспортом, так і на авто без жодних додаткових умов
За попытку рейдерского захвата телеканала "112 Украина" Зеленский и его окружение должны уйти в отставку, а исполнители - понести уголовную ответственность
За попытку рейдерского захвата телеканала "112 Украина" Зеленский и его окружение должны уйти в отставку, а исполнители - понести уголовную ответственность