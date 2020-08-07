Спалах COVID-19: у Києві перевірятимуть гуртожитки та навчальні заклади [ Редактировать ]
Сьогоднішні антилідери - Одеська, Львівська та Харківська області. Очолює ж список антирекордсменів за поширенням коронавірусу столиця. 186 підтверджених випадків.
Тож із понеділка в Києві перевірятимуть усі гуртожитки, університети, ліцеї та школи. Міська влада не виключає можливого спалаху СOVID-19 після відновлення навчального процесу. І в разі різкого сплеску захворюваності на коронавірус - Київ може повернутися до суворого карантину.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Не ігноруйте, будь ласка, загрозу. Йдеться про ваше здоров'я і ваше життя. Це стосується коронавірусу і ситуація з розповсюдженням вірусу, на жаль, погіршується, і це не страшилки. Деякі країни вже оголосили про другу хвилю хвороби. Якщо у нас буде різкий сплеск захворювання, то не буде іншого виходу, як повернутися до суворих обмежень, щоб не допустити колапсу медицини і високої смертності серед хворих.
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