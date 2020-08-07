Унікальні дослідження: на Житомирщині провели масштабні випробування газових мереж [ Редактировать ]
На Житомирщині провели масштабні випробування газових мереж. Замість традиційного та всім відомого побутового газу, регіональна газова компанія запустила по трубах водень. Подібні дослідження в Україні провели вперше. Все в рамках європейської екологічної ініціативи. Тож чому водень називають "майбутнім енергетики"? Подробиці в матеріалі.
Звичайна газова плита, яких в Україні мільйони. Та газогони завдовжки в тисячі кілометрів.
Олег Ніконоров, директор Регіональної газової компанії:
Наразі, ми обслуговуємо близько 250 тисяч кілометрів газопроводів.
Транспортують ними виключно газ. Поки що, бо з'явилась альтернатива.
Валентин Ющенко, голова правління АТ "Житомиргаз":
Перші випробування водню в газотранспортній системі.
Але для чого? І чому суміш водню та газу краща для споживачів, ніж "класичне" блакитне паливо?
То лічильник газу, а нижче нього знаходиться регулятор тиску, який також понижує тиск на цю лінію.
Майстер Юрій показує нам устаткування випробувального полігону в Житомирській області. Ось ці труби та крани - по суті, українська газотранспортна система "в мініатюрі".
Юрій Лісовик, майстер групи ГРП, ШРП АТ "Житомиргаз":
На цьому майданчику знаходиться два регулятори. Ось перший це - він понижає тиск на котельню.
Валентин Ющенко, голова правління АТ "Житомиргаз":
Тут єсть елементи підземних газопроводів, наземних, газорегулюючого обладнання.
Загалом: від труби - до плити споживача. І всю цю систему будуть випробовувати...
Леонід Уніговський, генеральний директор ТОВ "Нафтогазбуд-інформатика":
...на герметичність. Але, це тільки початок. Потім будуть динамічні експерименти, тобто подача водню, суміші водню і газу через газорозподільні пункти, через лічильники.
Усе, аби дізнатися: чи безпечно транспортувати водень українськими газовими мережами. Тож спершу потрібно перевірити, чи немає витоків газу. Ось ці спеціальні датчики на автівці аналізують повітря.
Ігор Дорошенко, головний інженер АТ "Житомиргаз":
Датчиками, які знаходяться внизу бампера проводиться затягування повітря.
Далі його аналізує бортовий комп'ютер. Якщо є витік метану, система безпеки подає сигнал. Та на полігоні його не виявили, тож випробування розпочали. Оскільки водень - найлегший хімічний елемент, вводити в систему його необхідно поступово.
- В повільному режимі! - Починаємо вмикання крану.
Валентин Ющенко, голова правління АТ "Житомиргаз":
Ми запустили в цю систему безпосередньо водень. І відбуваються статичні випробування. Ми дивимося як він себе поводить. І основна мета - це придатність нашої системи для розподілу безпосередньо суміші, що містять водень, або сам водень.
Для чого? За своїми якостями водень нічим не поступається газу, от тільки шкідливих викидів у рази менше.
Олег Ніконоров, директор Регіональної газової компанії:
Це декарбонізація. Це питання так чи інакше турбує зараз європейський союз, це питання буде поширюватися і на України. Бо Україна приєдналася до Європейських ініціатив, і буде впроваджувати європейські нормативи. Тому впроваджуючи нову систему фактично, вона повинна бути СО2 Free. Чому виграє водень? Бо в процесі його згоряння не виділяється СО2.
Леонід Уніговський, генеральний директор ТОВ "Нафтогазбуд-інформатика":
Безперервно забезпечення і подача на плити на опалювальні котли суміші - це суттєво знизить викиди. Приблизно на 6 мільйонів тон на рік.
Крім того, водень втричі калорійніший за газ. А отже, й вигідніший, бо обсягів потрібно менше. Випробування на герметичність - лише перший етап низки досліджень регіональних газових компаній. Аналогічні "тести" проведуть ще на п'яти полігонах.
по теме
Коронавірусна карта України змінила кольори
Проблемні Луцьк і Тернопіль перейшли до помаранчевих регіонів. Залишився в зоні найвищої небезпеки Кіцманський район Чернівецької області, а до нього додався ще й Костопільський район Рівненщини
Міжнародні валютні резерви України збільшилися на сотні мільйонів доларів
Міжнародні валютні резерви України в липні збільшилися на 300 мільйонів доларів і становлять 28 мільярдів 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє НБУ
Украинцам предложили несколько тарифов на газ
"Нафтогаз" предложил потребителям сразу несколько тарифных пакетов на газ
На Київщині колекціонер збирає унікальні праски
Раритетні, антикварні, старовинні та - звичайні електричні. На Київщині колекціонер збирає праски. Привозить їх з усього світу, самостійно реставрує, лагодить та досліджує
В Луганской области заминировали газопровод
Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение