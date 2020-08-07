На Житомирщині провели масштабні випробування газових мереж. Замість традиційного та всім відомого побутового газу, регіональна газова компанія запустила по трубах водень. Подібні дослідження в Україні провели вперше. Все в рамках європейської екологічної ініціативи. Тож чому водень називають "майбутнім енергетики"? Подробиці в матеріалі.

Звичайна газова плита, яких в Україні мільйони. Та газогони завдовжки в тисячі кілометрів.

Олег Ніконоров, директор Регіональної газової компанії:

Наразі, ми обслуговуємо близько 250 тисяч кілометрів газопроводів.

Транспортують ними виключно газ. Поки що, бо з'явилась альтернатива.

Валентин Ющенко, голова правління АТ "Житомиргаз":

Перші випробування водню в газотранспортній системі.

Але для чого? І чому суміш водню та газу краща для споживачів, ніж "класичне" блакитне паливо?

То лічильник газу, а нижче нього знаходиться регулятор тиску, який також понижує тиск на цю лінію.

Майстер Юрій показує нам устаткування випробувального полігону в Житомирській області. Ось ці труби та крани - по суті, українська газотранспортна система "в мініатюрі".

Юрій Лісовик, майстер групи ГРП, ШРП АТ "Житомиргаз":

На цьому майданчику знаходиться два регулятори. Ось перший це - він понижає тиск на котельню.

Валентин Ющенко, голова правління АТ "Житомиргаз":

Тут єсть елементи підземних газопроводів, наземних, газорегулюючого обладнання.

Загалом: від труби - до плити споживача. І всю цю систему будуть випробовувати...

Леонід Уніговський, генеральний директор ТОВ "Нафтогазбуд-інформатика":

...на герметичність. Але, це тільки початок. Потім будуть динамічні експерименти, тобто подача водню, суміші водню і газу через газорозподільні пункти, через лічильники.

Усе, аби дізнатися: чи безпечно транспортувати водень українськими газовими мережами. Тож спершу потрібно перевірити, чи немає витоків газу. Ось ці спеціальні датчики на автівці аналізують повітря.

Ігор Дорошенко, головний інженер АТ "Житомиргаз":

Датчиками, які знаходяться внизу бампера проводиться затягування повітря.

Далі його аналізує бортовий комп'ютер. Якщо є витік метану, система безпеки подає сигнал. Та на полігоні його не виявили, тож випробування розпочали. Оскільки водень - найлегший хімічний елемент, вводити в систему його необхідно поступово.

- В повільному режимі! - Починаємо вмикання крану.

Валентин Ющенко, голова правління АТ "Житомиргаз":

Ми запустили в цю систему безпосередньо водень. І відбуваються статичні випробування. Ми дивимося як він себе поводить. І основна мета - це придатність нашої системи для розподілу безпосередньо суміші, що містять водень, або сам водень.

Для чого? За своїми якостями водень нічим не поступається газу, от тільки шкідливих викидів у рази менше.

Олег Ніконоров, директор Регіональної газової компанії:

Це декарбонізація. Це питання так чи інакше турбує зараз європейський союз, це питання буде поширюватися і на України. Бо Україна приєдналася до Європейських ініціатив, і буде впроваджувати європейські нормативи. Тому впроваджуючи нову систему фактично, вона повинна бути СО2 Free. Чому виграє водень? Бо в процесі його згоряння не виділяється СО2.

Леонід Уніговський, генеральний директор ТОВ "Нафтогазбуд-інформатика":

Безперервно забезпечення і подача на плити на опалювальні котли суміші - це суттєво знизить викиди. Приблизно на 6 мільйонів тон на рік.

Крім того, водень втричі калорійніший за газ. А отже, й вигідніший, бо обсягів потрібно менше. Випробування на герметичність - лише перший етап низки досліджень регіональних газових компаній. Аналогічні "тести" проведуть ще на п'яти полігонах.