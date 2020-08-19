На Донбасі фіксують дотримання тиші [ Редактировать ]
Тиша продовжує панувати на всіх ділянках фронту від початку доби. Напередодні обстрілів та інших порушень мирних домовленостей з боку російських окупаційних військ зафіксовано теж не було.
Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються режиму припинення вогню та повністю контролюють ситуацію на передовій, зазначили у штабі.
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