Напередодні обстрілівзафіксовано не було

Тиша продовжує панувати на всіх ділянках фронту від початку доби. Напередодні обстрілів та інших порушень мирних домовленостей з боку російських окупаційних військ зафіксовано теж не було.

Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються режиму припинення вогню та повністю контролюють ситуацію на передовій, зазначили у штабі.