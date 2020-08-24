В Днепре легковушка въехала под прицеп: двое погибших (фото, видео) [ Редактировать ]
В воскресенье вечером, 23 августа, смертельная авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого Шевченковского района Днепра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Водитель Opel Omega не справился с управлением, в результате чего легковушка въехала под прицеп грузовика Volvo FH 12420. От удара машина деформировалась, зажав водителя и пассажира, которые погибли при столкновении.
Спасателям пришлось извлекать тела погибших мужчин из изувеченного автомобиля при помощи режущего гидравлического инструмента.
Полиция проводит следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области случилось жуткое ДТП.
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