В воскресенье вечером, 23 августа, смертельная авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого Шевченковского района Днепра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Водитель Opel Omega не справился с управлением, в результате чего легковушка въехала под прицеп грузовика Volvo FH 12420. От удара машина деформировалась, зажав водителя и пассажира, которые погибли при столкновении.

Спасателям пришлось извлекать тела погибших мужчин из изувеченного автомобиля при помощи режущего гидравлического инструмента.

Полиция проводит следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области случилось жуткое ДТП.