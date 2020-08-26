Совет Национального банка 26 августа уволил Романа Борисенко с должности заместителя главы Национального банка Украины с 28 августа 2020 года. Он подал главе НБУ Кириллу Шевченко заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Борисенко начал работу в Национальном банке в августе 2014 года на должности директора Департамента персонала. С октября 2016 года он был заместителем главы НБУ. В сферу его управления входили вопросы финансов, операционной деятельности, управления персоналом и обеспечения деятельности НБУ.

Ранее НБУ повысил официальный курс евро.