Тайфун "Майсак" насувається на Південну Корею. Циклон уже побував на півдні Японії, куди приніс рясні зливи, і тепер рушив на північ, набираючи сили.

Першим під натиск стихії потрапить південнокорейський острів Чеджу, де вже фіксують сильні пориви вітру та дощі. Днями там побував інший тайфун - "Баві".