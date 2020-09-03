На Південну Корею насувається потужний тайфун [ Редактировать ]
Тайфун "Майсак" насувається на Південну Корею. Циклон уже побував на півдні Японії, куди приніс рясні зливи, і тепер рушив на північ, набираючи сили.
Першим під натиск стихії потрапить південнокорейський острів Чеджу, де вже фіксують сильні пориви вітру та дощі. Днями там побував інший тайфун - "Баві".
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