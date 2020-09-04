COVID-19 у світі: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
Майже 26 із половиною мільйонів випадків COVID-19 наразі зафіксували у світі. Найбільше інфікованих у Сполучених Штатах, понад 6 мільйонів. Далі - Бразилія та Індія. У деяких країнах ЄС рівень захворюваності повернувся до березневого, коли пандемія лише починалася. Зокрема, у Франції через спалахи закрили 22 школи.
У Новій Зеландії уперше з кінця весни підтвердили смерть пацієнта від коронавірусу. Ще влітку тамтешній уряд оголосив про перемогу над епідемією, однак останніми тижнями в країні знову реєструють поодинокі випадки захворювання.
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