Майже 26 із половиною мільйонів випадків COVID-19 наразі зафіксували у світі. Найбільше інфікованих у Сполучених Штатах, понад 6 мільйонів. Далі - Бразилія та Індія. У деяких країнах ЄС рівень захворюваності повернувся до березневого, коли пандемія лише починалася. Зокрема, у Франції через спалахи закрили 22 школи.

У Новій Зеландії уперше з кінця весни підтвердили смерть пацієнта від коронавірусу. Ще влітку тамтешній уряд оголосив про перемогу над епідемією, однак останніми тижнями в країні знову реєструють поодинокі випадки захворювання.