Плюс 2 107 нових випадків зараження COVID-19 додалося в Україні за минулу добу.

Найбільша кількість інфікованих - у Києві - 240. Із них 47 недужих госпіталізували. Серед антилідерів за кількістю нових випадків також Львівська та Івано-Франківська області. Загалом на коронавірус в Україні хворіють понад сімдесят тисяч людей. За весь час спалаху епідемії одужали більше як шістдесят тисяч пацієнтів, померли - понад дві тисячі вісімсот людей.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: