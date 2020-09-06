Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
Плюс 2 107 нових випадків зараження COVID-19 додалося в Україні за минулу добу.
Найбільша кількість інфікованих - у Києві - 240. Із них 47 недужих госпіталізували. Серед антилідерів за кількістю нових випадків також Львівська та Івано-Франківська області. Загалом на коронавірус в Україні хворіють понад сімдесят тисяч людей. За весь час спалаху епідемії одужали більше як шістдесят тисяч пацієнтів, померли - понад дві тисячі вісімсот людей.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Навіть за вихідні кількість захворівших не знижується менше ніж дві тисячі на добу маску ви знаєте що згідно наших правил її треба одягати тільки в певних случаях, коли ви заходите в будь-яку будівлю, коли ви заходите в заклад, коли ви користуєтесь транспортом, коли ви вдома і заходите в ліфт, треба одягнути маску.
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