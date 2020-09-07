Тайфун "Хайшен" приблизился к южному побережью Южной Кореи. Тайфун несет в себе устойчивый ветер со скоростью 126 км в час. Об этом пишет Reuters.

Тайфун обрушился на город Ульсан. Более 1 тысячи человек эвакуированы, а более 300 рейсов в 10 аэропортах, включая международный аэропорт Чеджу, были отменены. Министерство безопасности страны добавило, что закрыт въезд в национальные парки и некоторые национальные поезда приостановлены.

Кроме того, в Японии около 440 тысячи домов в юго-западном районе Кюсю остались без электричества в понедельник утром после урагана. 32 человека были ранены, в том числе женщина, которая упала с лестничного пролета в темноте.

В результате тайфуна почти 2 миллионам человек в Японии эвакуировали.

Ранее на дне Атлантического океана обнаружили загадочное явление.